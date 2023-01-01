Второй пилот ИИ для собеседований, который позволит вам сосредоточиться на своих кандидатах — заметки собеседования с ИИ для Google Meet, MS Teams и Zoom. Погрузитесь глубже с помощью пользовательских сводок AI, ChatGPT для найма, тренера интервьюеров AI и автоматически составленных показателей ATS. Бесплатная регистрация.

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