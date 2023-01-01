Sembly записывает, расшифровывает и генерирует интеллектуальные сводки совещаний с протоколами совещаний. Работает с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Сембли — самый умный помощник команды искусственного интеллекта!

Веб-сайт: sembly.ai

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