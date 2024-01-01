В отличие от устаревших продуктов, таких как Zoom, встроенные в приложение функции Meeting Intelligence MemoriaCall коренным образом меняют способ взаимодействия пользователей со своими собраниями за небольшую часть стоимости. С помощью MemoriaCall просто задайте любой вопрос о вашей встрече, и через несколько секунд вы получите точный ответ. Больше не нужно делать заметки вручную или пропускать детали в офисе или в дороге. MemoriaCall автоматически расшифровывает встречи пользователей, предоставляет обобщения на основе искусственного интеллекта и даже выступает в качестве их интеллектуального помощника по встречам. Благодаря общему доступу к файлам, архивам и возможностям расширенного поиска в приложении вся информация о встречах пользователей всегда под рукой. Оцените бесшовную интеграцию и повысьте прибыльность своей организации, увеличивая прибыль на тысячи рабочих часов в год.

Веб-сайт: memoriacall.com

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