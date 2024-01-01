MemoriaCall

MemoriaCall

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Веб-сайт: memoriacall.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

В отличие от устаревших продуктов, таких как Zoom, встроенные в приложение функции Meeting Intelligence MemoriaCall коренным образом меняют способ взаимодействия пользователей со своими собраниями за небольшую часть стоимости. С помощью MemoriaCall просто задайте любой вопрос о вашей встрече, и через несколько секунд вы получите точный ответ. Больше не нужно делать заметки вручную или пропускать детали в офисе или в дороге. MemoriaCall автоматически расшифровывает встречи пользователей, предоставляет обобщения на основе искусственного интеллекта и даже выступает в качестве их интеллектуального помощника по встречам. Благодаря общему доступу к файлам, архивам и возможностям расширенного поиска в приложении вся информация о встречах пользователей всегда под рукой. Оцените бесшовную интеграцию и повысьте прибыльность своей организации, увеличивая прибыль на тысячи рабочих часов в год.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: memoriacall.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MemoriaCall, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

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