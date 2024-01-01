Программное обеспечение для видеоконференций - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для видеоконференций облегчает онлайн-общение для аудиоконференций, видеособраний и семинаров, предлагая такие функции, как чат, совместное использование экрана и запись. Эти инструменты предназначены для облегчения общения на больших расстояниях или через международные границы, содействия сотрудничеству и минимизации командировочных расходов. Они позволяют сотрудникам всех уровней проводить виртуальные встречи или участвовать в них с коллегами, партнерами или клиентами, независимо от географического местоположения. Устраняя необходимость физического присутствия как при спонтанных дискуссиях, так и при важных встречах, решения для видеоконференций повышают удобство, оптимизируют повседневную работу всех участвующих сторон, укрепляют отношения с клиентами и способствуют прозрачному общению между командами. Кроме того, некоторые системы легко интегрируются с программным обеспечением для автоматизации маркетинга и CRM, обеспечивая синхронизацию важных бизнес-данных во время конференций и облегчая последующую эффективную связь и обновления контактных лиц.
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая сочетает в себе чат на рабочем месте, видеоконференции, хранилище файлов и интеграцию приложений. Служба интегрируется с офисным пакетом повышения производительности по подписке Office 365 и включает расширения, которые можно и...
Google Meet
meet.google.com
Google Meet (ранее известный как Hangouts Meet) — это сервис видеосвязи, разработанный Google. Это одно из двух приложений, которые заменяют Google Hangouts (второе — Google Chat). Google планировал начать прекращение поддержки Google Hangouts в октябре 2019 года.
Skype
skype.com
Skype — это телекоммуникационное приложение, которое специализируется на видеочате и голосовых вызовах между компьютерами, планшетами, мобильными устройствами, консолью Xbox One и умными часами через Интернет. Skype также предоставляет услуги обмена мгновенными сообщениями. Пользователи могут переда...
Slack
slack.com
Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.
Zoho Cliq
zoho.com
Оптимизируйте общение в команде, чтобы продвинуть работу вперед. Zoho Cliq упрощает общение в вашей команде благодаря организованным беседам, легкодоступной информации и подключению к любимым инструментам.
TeamViewer Web
teamviewer.com
Удаленная поддержка, как никогда раньше. Все, что вам нужно, на одной платформе. Откройте для себя удобство и безопасность работы с совершенно новым TeamViewer.
Whereby
whereby.com
Простые видеоконференции без входа в систему и загрузки. Видеоконференции с демонстрацией экрана, записью и многим другим.
Element
element.io
Element — это безопасное приложение для групповых видеомессенджеров с расширенными настройками конфиденциальности группового чата, функциями командного общения и повышения производительности при работе из дома с использованием открытой сети Matrix. Совместная работа с надежным сквозным шифрованием. ...
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
Zoho Meeting
zoho.com
Программное обеспечение для веб-конференций для ваших онлайн-встреч и вебинаров. Zoho Meeting — это безопасная онлайн-платформа для встреч и решение для вебинаров. Поскольку мир переходит на удаленную работу, безопасность и конфиденциальность онлайн-приложений, особенно программного обеспечения для...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Gather
gather.town
Gather — это пространство для видеозвонков, которое позволяет нескольким людям параллельно вести отдельные разговоры, входя и выходя из этих разговоров так же легко, как и в реальной жизни.
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com обеспечивает аудиоконференции HD, совместное использование экрана и видеоконференции с участием до 1000 участников. Создать бесплатный аккаунт.
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime позволяет пользователям встречаться и общаться в Интернете, а Amazon Chime SDK позволяет разработчикам добавлять в свои приложения возможности совместной работы с аудио и видео.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra предоставляет серверное и клиентское программное обеспечение с открытым исходным кодом для обмена сообщениями и совместной работы. Чтобы узнать больше, посетите https://www.zimbra.com.
crowdcast
crowdcast.io
Там, где собирается мир. Охватывайте, вовлекайте и развивайте свое сообщество с помощью онлайн-мероприятий.
GoTo
goto.com
GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise позволяет поставщикам технологических услуг быстрее достигать своих целей с помощью отмеченной наградами технологии MSP и пакета программного обеспечения для управления ИТ.
Ring4
ring4.com
Доступная и простая онлайн-телефонная система для бизнеса. Настройте свой рабочий номер телефона за 30 секунд и звоните, отправляйте текстовые сообщения и проводите видеоконференции в облаке. Попрощайтесь с дорогостоящими дополнительными SIM-картами, тарифными планами передачи данных и стационарными...
JioMeet
jio.com
Приложение для видеоконференций — JioMeet — лучшее и бесплатное приложение для совместной работы и видеозвонков, которое предлагает такие функции, как поддержка WebRTC и многое другое. Скачать сейчас!
8x8 Work
8x8.com
Благодаря работе 8x8 вы можете общаться с клиентами и коллегами, где бы вы ни находились. Естественный переход от телефонного звонка к чату и совместному использованию экрана.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Ringover
ringover.com
Установите мощную платформу звонков, интегрированную с вашей CRM, доступную на ПК и смартфонах, и получайте номера по всему миру.
Moxo
moxo.com
Рабочие пространства взаимодействия Moxo используются ведущими компаниями по всему миру для оптимизации миллионов B2B-проектов от регистрации учетных записей до управления учетными записями.
Dolby.io
dolby.io
Высококачественное аудио и видео. Присоединяйтесь к многочисленным разработчикам, предприятиям и создателям, обращающимся к API-интерфейсам Dolby.io для создания высококачественных решений для связи, потоковой передачи и мультимедиа, которые меняют качество обслуживания клиентов, обеспечивают эффект...
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
Ryver
ryver.com
Делайте больше и экономьте деньги, сотрудничая со всей командой В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ. Групповой чат + диспетчер задач + голосовые и видеозвонки. Начните бесплатно сегодня!
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans — мировой лидер в области облачных видеоконференций. Легко и безопасно проводите видеозвонки, вебинары, конференц-звонки и онлайн-встречи.
ClickMeeting
clickmeeting.com
Войдите в свою панель учетной записи ClickMeeting. Войдите, используя свой адрес электронной почты, Office 365 или Facebook.
Trillian
trillian.im
Trillian — это современный и безопасный обмен мгновенными сообщениями для людей, бизнеса и здравоохранения. Более 20 лет Trillian помогает людям оставаться на связи. Сегодняшний Trillian обеспечивает безопасный (и соответствующий требованиям HIPAA) обмен сообщениями для медицинских работников и пред...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.
Consolto
consolto.com
ЖИВОЙ ВИДЕОЧАТ С КЛИЕНТАМИ ПРЯМО С ВАШЕГО САЙТА Организуйте высококачественные видеовстречи, чтобы достичь целевых показателей продаж, развивать свой бизнес и строить лучшие деловые отношения.
Vowel
vowel.com
Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.
Fuze
fuze.com
Fuze предоставляет унифицированное облачное коммуникационное программное обеспечение для предприятий, которое включает в себя колл-центр, телефонную систему и решения для видеоконференций.
11Sight
11sight.com
Платформа №1 для входящих видеозвонков и взаимодействия с клиентами для отделов по доходам
Supernormal
supernormal.com
Supernormal поможет вам создавать потрясающие заметки о встречах, не поднимая пальца. Сверхнормальный ИИ автоматически расшифровывает и записывает заметки о встречах для Google Meet. Экономьте пять-десять минут на каждой встрече. Мгновенный доступ к Google Drive, Notion, Quip, Slack, Hubspot, Sale...
Butter
butter.us
Butter — это универсальная виртуальная платформа для совместной работы, которая позволяет вам проводить увлекательные и эффективные совместные сеансы!
Crikle
crikle.com
Начните вести переговоры о продажах, а не только делать презентации.
join.me
join.me
Совместное использование экрана, онлайн-встречи и совместная работа в команде — все это быстро и легко на join.me. Покажите работе, кто здесь хозяин. Попробуйте JoinMe бесплатно сегодня!
Vectera
vectera.com
Vectera — это простой способ встречаться с клиентами онлайн. Назначайте встречи, проводите встречи по видеоконференцсвязи и пользуйтесь доской вместе с клиентами.
Liveform
livestorm.co
Livestorm предоставляет простое программное обеспечение для видеосвязи для бизнеса. Проводите вебинары в прямом эфире, в предварительной записи или в автоматическом режиме, с легкостью создавайте онлайн-встречи и присоединяйтесь к ним.
ClearSlide
clearslide.com
Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...
BigMarker
bigmarker.com
Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.
Daily
daily.co
Войдите в свою учетную запись Daily, чтобы просмотреть использование видеовызовов, создать комнаты, просмотреть журналы вызовов и API, управлять своим планом и командой и многое другое.
Salesroom
salesroom.com
Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеосовещаний, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует ис...
SignalWire
signalwire.com
Платформа для видеосотрудничества нового поколения. Работает на базе эластичной облачной сети связи с API-интерфейсами для голосовой связи, SMS и видео.
3veta
3veta.com
3veta — универсальное решение для предоставления и получения услуг онлайн через видео. Используйте приложение, чтобы присоединиться к уже запланированным видеовстречам!
Agora
agora.io
Платформа взаимодействия в реальном времени для значимых человеческих связей. Люди дольше общаются, когда видят, слышат и взаимодействуют друг с другом. С Agora вы можете вставлять яркий голос и видео в любое приложение, на любое устройство и в любом месте.
Tolstoy
gotolstoy.com
Начните общаться с клиентами лицом к лицу.
SoWork
sowork.com
Виртуальные рабочие места SoWork обеспечивают удаленным командам эффективность, присутствие, спонтанность и связь. Благодаря Office Assistant Sophia на базе искусственного интеллекта, лучшим инструментам для встреч и полной настройке SoWork делает вашу команду счастливее и продуктивнее, чем когда-ли...
Crewdle
crewdle.com
Используя одноранговую технологию, Crewdle может предложить бесперебойную видеоконференцсвязь, безопасную, конфиденциальную и экологичную. Сделайте переключение сегодня!
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...
TrueConf
trueconf.com
TrueConf — российская компания, производящая программные продукты для видеоконференций и унифицированных коммуникаций. Приложения компании предназначены для использования в конференц-залах или переговорных комнатах, на рабочих местах и на мобильных устройствах. Штаб-квартира TrueConf находится в М...
Desk AI
desks.ai
Desk AI — это платформа для создания персонализированных видеороликов по продажам, маркетингу и обучению с использованием ИИ-презентаторов. * Обеспечивайте масштабное обучение клиентов. * Доставляйте со скоростью необходимости * Используйте обзоры Google, PDF, CSV, изображения, блоги. * Создавайте ...
Streem
streem.com
StreemCore® — это инструмент удаленной визуальной помощи корпоративного класса, использующий готовые возможности дополненной реальности (AR). Добавляя интерактивный видеоинструмент для совместной работы, который не нужно загружать, компании могут быстро видеть и решать проблемы удаленно, что ускоряе...
Cosmos Video
cosmos.video
Сотрудничайте в любой момент со своей удаленной командой Пространства для совещаний команды, предназначенные для удаленных команд, которые могут сотрудничать в любой момент, не отвлекаясь. Попрощайтесь с ожиданием ответов, планированием звонков или обменом ссылками на встречи.