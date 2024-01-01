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Программное обеспечение для видеоконференций - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для видеоконференций облегчает онлайн-общение для аудиоконференций, видеособраний и семинаров, предлагая такие функции, как чат, совместное использование экрана и запись. Эти инструменты предназначены для облегчения общения на больших расстояниях или через международные границы, содействия сотрудничеству и минимизации командировочных расходов. Они позволяют сотрудникам всех уровней проводить виртуальные встречи или участвовать в них с коллегами, партнерами или клиентами, независимо от географического местоположения. Устраняя необходимость физического присутствия как при спонтанных дискуссиях, так и при важных встречах, решения для видеоконференций повышают удобство, оптимизируют повседневную работу всех участвующих сторон, укрепляют отношения с клиентами и способствуют прозрачному общению между командами. Кроме того, некоторые системы легко интегрируются с программным обеспечением для автоматизации маркетинга и CRM, обеспечивая синхронизацию важных бизнес-данных во время конференций и облегчая последующую эффективную связь и обновления контактных лиц.

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Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая сочетает в себе чат на рабочем месте, видеоконференции, хранилище файлов и интеграцию приложений. Служба интегрируется с офисным пакетом повышения производительности по подписке Office 365 и включает расширения, которые можно и...

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Google Meet (ранее известный как Hangouts Meet) — это сервис видеосвязи, разработанный Google. Это одно из двух приложений, которые заменяют Google Hangouts (второе — Google Chat). Google планировал начать прекращение поддержки Google Hangouts в октябре 2019 года.

Skype

Skype

skype.com

Skype — это телекоммуникационное приложение, которое специализируется на видеочате и голосовых вызовах между компьютерами, планшетами, мобильными устройствами, консолью Xbox One и умными часами через Интернет. Skype также предоставляет услуги обмена мгновенными сообщениями. Пользователи могут переда...

Slack

Slack

slack.com

Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

Оптимизируйте общение в команде, чтобы продвинуть работу вперед. Zoho Cliq упрощает общение в вашей команде благодаря организованным беседам, легкодоступной информации и подключению к любимым инструментам.

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Удаленная поддержка, как никогда раньше. Все, что вам нужно, на одной платформе. Откройте для себя удобство и безопасность работы с совершенно новым TeamViewer.

Whereby

Whereby

whereby.com

Простые видеоконференции без входа в систему и загрузки. Видеоконференции с демонстрацией экрана, записью и многим другим.

Element

Element

element.io

Element — это безопасное приложение для групповых видеомессенджеров с расширенными настройками конфиденциальности группового чата, функциями командного общения и повышения производительности при работе из дома с использованием открытой сети Matrix. Совместная работа с надежным сквозным шифрованием. ...

Spike

Spike

spikenow.com

Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Программное обеспечение для веб-конференций для ваших онлайн-встреч и вебинаров. Zoho Meeting — это безопасная онлайн-платформа для встреч и решение для вебинаров. Поскольку мир переходит на удаленную работу, безопасность и конфиденциальность онлайн-приложений, особенно программного обеспечения для...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

Gather

Gather

gather.town

Gather — это пространство для видеозвонков, которое позволяет нескольким людям параллельно вести отдельные разговоры, входя и выходя из этих разговоров так же легко, как и в реальной жизни.

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

FreeConferenceCall.com обеспечивает аудиоконференции HD, совместное использование экрана и видеоконференции с участием до 1000 участников. Создать бесплатный аккаунт.

Amazon Chime

Amazon Chime

chime.aws

Amazon Chime позволяет пользователям встречаться и общаться в Интернете, а Amazon Chime SDK позволяет разработчикам добавлять в свои приложения возможности совместной работы с аудио и видео.

Zimbra

Zimbra

zimbra.com

Zimbra предоставляет серверное и клиентское программное обеспечение с открытым исходным кодом для обмена сообщениями и совместной работы. Чтобы узнать больше, посетите https://www.zimbra.com.

crowdcast

crowdcast

crowdcast.io

Там, где собирается мир. Охватывайте, вовлекайте и развивайте свое сообщество с помощью онлайн-мероприятий.

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise позволяет поставщикам технологических услуг быстрее достигать своих целей с помощью отмеченной наградами технологии MSP и пакета программного обеспечения для управления ИТ.

Ring4

Ring4

ring4.com

Доступная и простая онлайн-телефонная система для бизнеса. Настройте свой рабочий номер телефона за 30 секунд и звоните, отправляйте текстовые сообщения и проводите видеоконференции в облаке. Попрощайтесь с дорогостоящими дополнительными SIM-картами, тарифными планами передачи данных и стационарными...

JioMeet

JioMeet

jio.com

Приложение для видеоконференций — JioMeet — лучшее и бесплатное приложение для совместной работы и видеозвонков, которое предлагает такие функции, как поддержка WebRTC и многое другое. Скачать сейчас!

8x8 Work

8x8 Work

8x8.com

Благодаря работе 8x8 вы можете общаться с клиентами и коллегами, где бы вы ни находились. Естественный переход от телефонного звонка к чату и совместному использованию экрана.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...

Ringover

Ringover

ringover.com

Установите мощную платформу звонков, интегрированную с вашей CRM, доступную на ПК и смартфонах, и получайте номера по всему миру.

Moxo

Moxo

moxo.com

Рабочие пространства взаимодействия Moxo используются ведущими компаниями по всему миру для оптимизации миллионов B2B-проектов от регистрации учетных записей до управления учетными записями.

Dolby.io

Dolby.io

dolby.io

Высококачественное аудио и видео. Присоединяйтесь к многочисленным разработчикам, предприятиям и создателям, обращающимся к API-интерфейсам Dolby.io для создания высококачественных решений для связи, потоковой передачи и мультимедиа, которые меняют качество обслуживания клиентов, обеспечивают эффект...

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.

Ryver

Ryver

ryver.com

Делайте больше и экономьте деньги, сотрудничая со всей командой В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ. Групповой чат + диспетчер задач + голосовые и видеозвонки. Начните бесплатно сегодня!

BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

BlueJeans — мировой лидер в области облачных видеоконференций. Легко и безопасно проводите видеозвонки, вебинары, конференц-звонки и онлайн-встречи.

ClickMeeting

ClickMeeting

clickmeeting.com

Войдите в свою панель учетной записи ClickMeeting. Войдите, используя свой адрес электронной почты, Office 365 или Facebook.

Trillian

Trillian

trillian.im

Trillian — это современный и безопасный обмен мгновенными сообщениями для людей, бизнеса и здравоохранения. Более 20 лет Trillian помогает людям оставаться на связи. Сегодняшний Trillian обеспечивает безопасный (и соответствующий требованиям HIPAA) обмен сообщениями для медицинских работников и пред...

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.

Consolto

Consolto

consolto.com

ЖИВОЙ ВИДЕОЧАТ С КЛИЕНТАМИ ПРЯМО С ВАШЕГО САЙТА Организуйте высококачественные видеовстречи, чтобы достичь целевых показателей продаж, развивать свой бизнес и строить лучшие деловые отношения.

Vowel

Vowel

vowel.com

Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.

Fuze

Fuze

fuze.com

Fuze предоставляет унифицированное облачное коммуникационное программное обеспечение для предприятий, которое включает в себя колл-центр, телефонную систему и решения для видеоконференций.

11Sight

11Sight

11sight.com

Платформа №1 для входящих видеозвонков и взаимодействия с клиентами для отделов по доходам

Supernormal

Supernormal

supernormal.com

Supernormal поможет вам создавать потрясающие заметки о встречах, не поднимая пальца. Сверхнормальный ИИ автоматически расшифровывает и записывает заметки о встречах для Google Meet. Экономьте пять-десять минут на каждой встрече. Мгновенный доступ к Google Drive, Notion, Quip, Slack, Hubspot, Sale...

Butter

Butter

butter.us

Butter — это универсальная виртуальная платформа для совместной работы, которая позволяет вам проводить увлекательные и эффективные совместные сеансы!

Crikle

Crikle

crikle.com

Начните вести переговоры о продажах, а не только делать презентации.

join.me

join.me

join.me

Совместное использование экрана, онлайн-встречи и совместная работа в команде — все это быстро и легко на join.me. Покажите работе, кто здесь хозяин. Попробуйте JoinMe бесплатно сегодня!

Vectera

Vectera

vectera.com

Vectera — это простой способ встречаться с клиентами онлайн. Назначайте встречи, проводите встречи по видеоконференцсвязи и пользуйтесь доской вместе с клиентами.

Liveform

Liveform

livestorm.co

Livestorm предоставляет простое программное обеспечение для видеосвязи для бизнеса. Проводите вебинары в прямом эфире, в предварительной записи или в автоматическом режиме, с легкостью создавайте онлайн-встречи и присоединяйтесь к ним.

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.

Daily

Daily

daily.co

Войдите в свою учетную запись Daily, чтобы просмотреть использование видеовызовов, создать комнаты, просмотреть журналы вызовов и API, управлять своим планом и командой и многое другое.

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен...

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеосовещаний, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует ис...

SignalWire

SignalWire

signalwire.com

Платформа для видеосотрудничества нового поколения. Работает на базе эластичной облачной сети связи с API-интерфейсами для голосовой связи, SMS и видео.

3veta

3veta

3veta.com

3veta — универсальное решение для предоставления и получения услуг онлайн через видео. Используйте приложение, чтобы присоединиться к уже запланированным видеовстречам!

Agora

Agora

agora.io

Платформа взаимодействия в реальном времени для значимых человеческих связей. Люди дольше общаются, когда видят, слышат и взаимодействуют друг с другом. С Agora вы можете вставлять яркий голос и видео в любое приложение, на любое устройство и в любом месте.

Tolstoy

Tolstoy

gotolstoy.com

Начните общаться с клиентами лицом к лицу.

SoWork

SoWork

sowork.com

Виртуальные рабочие места SoWork обеспечивают удаленным командам эффективность, присутствие, спонтанность и связь. Благодаря Office Assistant Sophia на базе искусственного интеллекта, лучшим инструментам для встреч и полной настройке SoWork делает вашу команду счастливее и продуктивнее, чем когда-ли...

Crewdle

Crewdle

crewdle.com

Используя одноранговую технологию, Crewdle может предложить бесперебойную видеоконференцсвязь, безопасную, конфиденциальную и экологичную. Сделайте переключение сегодня!

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...

TrueConf

TrueConf

trueconf.com

TrueConf — российская компания, производящая программные продукты для видеоконференций и унифицированных коммуникаций. Приложения компании предназначены для использования в конференц-залах или переговорных комнатах, на рабочих местах и ​​на мобильных устройствах. Штаб-квартира TrueConf находится в М...

Desk AI

Desk AI

desks.ai

Desk AI — это платформа для создания персонализированных видеороликов по продажам, маркетингу и обучению с использованием ИИ-презентаторов. * Обеспечивайте масштабное обучение клиентов. * Доставляйте со скоростью необходимости * Используйте обзоры Google, PDF, CSV, изображения, блоги. * Создавайте ...

Streem

Streem

streem.com

StreemCore® — это инструмент удаленной визуальной помощи корпоративного класса, использующий готовые возможности дополненной реальности (AR). Добавляя интерактивный видеоинструмент для совместной работы, который не нужно загружать, компании могут быстро видеть и решать проблемы удаленно, что ускоряе...

Cosmos Video

Cosmos Video

cosmos.video

Сотрудничайте в любой момент со своей удаленной командой Пространства для совещаний команды, предназначенные для удаленных команд, которые могут сотрудничать в любой момент, не отвлекаясь. Попрощайтесь с ожиданием ответов, планированием звонков или обменом ссылками на встречи.

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