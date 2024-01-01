Shindig

Shindig

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Веб-сайт: shindig.com

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Shindig — это виртуальная платформа для онлайн-видеочатов. Его уникальная технология предлагает динамику личного мероприятия в масштабе Интернета. Shindig позволяет ведущим проводить видеоконференцию, лекцию, семинар, интервью или медиа-мероприятие перед тысячной онлайн-аудиторией. Организаторы могут поделиться сценой для личного общения с членами аудитории перед всем собранием или использовать боковую панель с участниками конфиденциально. В отличие от других технологий видеоконференций или вебинаров, сами участники аудитории также могут общаться, общаться и общаться друг с другом в своих собственных частных видеочатах, так же естественно, как и на личных мероприятиях.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: shindig.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Shindig, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Whereby

Whereby

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