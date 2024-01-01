WebCatalog

expertshare

expertshare

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Веб-сайт: expertshare.live

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Ваша платформа для виртуальных мероприятий expertshare — это веб-платформа для конференций и совместной работы для виртуальных мероприятий. Expertshare был разработан профессионалами швейцарской event-индустрии, которые объединили свой опыт, технические навыки и острое понимание того, что нужно клиентам для создания успешного мероприятия. Мы стремимся предоставить самую инновационную, гибкую и дальновидную платформу и услуги в индустрии мероприятий. Мы понимаем препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, и предугадываем ваши потребности. Целью Expertshare является предоставление полностью интегрированной системы, которая предоставляет все функции, которые компании и участники ожидают, чтобы обеспечить успех виртуального мероприятия, конференции или программы онлайн-обучения. Мы в expertshare верим, что создавая уникальные и захватывающие впечатления, мы можем превзойти традиционные мероприятия и создавать гибридные мероприятия. Эти мероприятия привлекут внимание участников и дадут ценную информацию, которая позволит вам с непревзойденной точностью управлять процессом принятия ключевых решений. Мы здесь, чтобы сделать ваше мероприятие незабываемым и, в конечном итоге, успешным.

Категории:

Entertainment
Платформы для виртуальных мероприятий

Веб-сайт: expertshare.live

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением expertshare, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

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EventsMo

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eventsmo.com

Cadence

Cadence

eventcadence.com

Chati

Chati

chati.com

MeetingHand

MeetingHand

meetinghand.com

Superevent

Superevent

superevent.com

Meetaway

Meetaway

meetaway.com

KingConf

KingConf

web.kingconf.com

Worksup

Worksup

worksup.com

Eventify

Eventify

eventify.io

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Deal Room Events Participant

Deal Room Events Participant

dealroomevents.com

Brella

Brella

brella.io

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