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Chati

Chati

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Веб-сайт: chati.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Гибкий, масштабируемый конструктор виртуальных мероприятий, который доступен, захватывает и заставит участников с нетерпением ждать следующего мероприятия. Обладая многолетним опытом проведения виртуальных мероприятий, Chati предоставляет все инструменты, необходимые для успешного проведения увлекательного мероприятия. Предоставляя клиентам возможность просто создавать свои собственные виртуальные впечатления при поддержке команды Chati или с помощью нашего набора шаблонов, вы найдете решения для мероприятий, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям.

Категории:

Entertainment
Платформы для виртуальных мероприятий

Веб-сайт: chati.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Chati, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Bizzabo

bizzabo.com

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Tikkl

tikkl.com

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Eventene

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expertshare

expertshare.live

KingConf

KingConf

web.kingconf.com

Talentspace

Talentspace

talentspace.io

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Evenium

Evenium

corp.evenium.com

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