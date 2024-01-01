Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Talentspace — это виртуальная и гибридная платформа для мероприятий по подбору персонала. Благодаря ориентированному на пользователя и ориентированному на видео дизайну Talentspace позволяет работодателям, центрам карьеры и советам по трудовым ресурсам проводить захватывающие и запоминающиеся карьерные мероприятия.

Категории :

Веб-сайт: talentspace.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Talentspace, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.