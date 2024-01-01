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Talentspace

Talentspace

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Веб-сайт: talentspace.io

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Talentspace — это виртуальная и гибридная платформа для мероприятий по подбору персонала. Благодаря ориентированному на пользователя и ориентированному на видео дизайну Talentspace позволяет работодателям, центрам карьеры и советам по трудовым ресурсам проводить захватывающие и запоминающиеся карьерные мероприятия.

Категории:

Business
Платформы для виртуальных мероприятий

Веб-сайт: talentspace.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Talentspace, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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BrightTALK

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Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

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Zuddle

zuddl.com

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