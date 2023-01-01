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Element

Element

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Веб-сайт: element.io

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Element — это безопасное приложение для групповых видеомессенджеров с расширенными настройками конфиденциальности группового чата, функциями командного общения и повышения производительности при работе из дома с использованием открытой сети Matrix. Совместная работа с надежным сквозным шифрованием. Групповой мессенджер Riot.im теперь стал Element

Веб-сайт: element.io

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