Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Element — это безопасное приложение для групповых видеомессенджеров с расширенными настройками конфиденциальности группового чата, функциями командного общения и повышения производительности при работе из дома с использованием открытой сети Matrix. Совместная работа с надежным сквозным шифрованием. Групповой мессенджер Riot.im теперь стал Element

Веб-сайт: element.io

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