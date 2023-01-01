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Wire

Wire

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Веб-сайт: wire.com

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Wire — это зашифрованное приложение для общения и совместной работы, созданное Wire Swiss. Он доступен для iOS, Android, Windows, macOS, Linux и веб-браузеров, таких как Firefox. Wire предлагает пакет для совместной работы, включающий мессенджер, голосовые вызовы, видеозвонки, конференц-связь, обмен файлами и внешнее сотрудничество — все это защищено безопасным сквозным шифрованием. Wire предлагает три решения, построенных на основе своей технологии безопасности: Wire Pro — который предлагает функцию совместной работы Wire для предприятий, Wire Enterprise — включает возможности Wire Pro с дополнительными функциями для крупных или регулируемых организаций и Wire Red — пакет для кризисной совместной работы по требованию. . Они также предлагают Wire Personal, приложение для безопасного обмена сообщениями для личного использования.

Веб-сайт: wire.com

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