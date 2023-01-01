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Standard Notes

Standard Notes

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: standardnotes.org

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Standard Notes — это приложение для личных заметок, которое отличается непревзойденной простотой, сквозным шифрованием, мощными расширениями и приложениями с открытым исходным кодом.

Веб-сайт: standardnotes.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Standard Notes, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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