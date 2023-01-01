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Disroot XMPP Chat

Disroot XMPP Chat

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Веб-сайт: disroot.org

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Децентрализованный обмен мгновенными сообщениями. Общайтесь, используя стандартизированный, открытый и объединенный протокол чата с возможностью шифрования вашего общения с помощью протокола OMEMO (на основе метода шифрования, также используемого такими службами, как Signal и Matrix). С XMPP вы не привязаны к одному поставщику услуг (например, серверу Disroot), но можете свободно общаться с контактами с других серверов Jabber, точно так же, как вы бы общались между разными серверами электронной почты.

Веб-сайт: disroot.org

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