Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.

Веб-сайт: larksuite.com

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