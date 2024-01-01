TelebuJoin

TelebuJoin

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: join.telebu.com

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TelebuJoin — это облачная онлайн-платформа для встреч, которая помогает вам общаться, обсуждать и строить отношения где угодно и в пути. Присоединение дает вам возможность проводить видеоконференции, проводить вебинары и транслировать мероприятия. Особенности видеоконференций. Нажмите, чтобы присоединиться. Организатору или участникам не требуется загрузка. Просто нажмите ссылку, чтобы присоединиться. Интерактивные вебинары Общайтесь с большой аудиторией с помощью вебинаров и взаимодействуйте с участниками. Совместное использование экрана. Совместно работайте над новыми идеями с помощью простых функций совместного использования экрана. Командный чат. Мгновенно общайтесь со своими командами. Включите обмен файлами и архивирование мобильных адаптивных участников во время разговора, находясь в пути. Расширенные возможности управления вызовами. Запись звонков, блокировка комнат, отключение звука участников, загрузка стенограмм чата и другие функции для вебинаров. Нажмите, чтобы присоединиться. Организатору или участникам загрузка не требуется. Просто нажмите ссылку, чтобы присоединиться. Совместное использование экрана. Совместно работайте над новыми идеями с помощью удобных функций совместного использования экрана. Командный чат. Мгновенно общайтесь со своими командами. Включите обмен файлами и архивирование мобильных адаптивных участников во время разговора, находясь в пути. Расширенные средства управления вызовами. Записывайте звонки, блокируйте комнаты, отключайте звук участников, загружайте стенограммы чата и многое другое. Поднятие руки Взаимодействуйте с участниками вебинара с помощью функции поднятия руки
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: join.telebu.com

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Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

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Zoho Meeting

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Whereby

whereby.com

Zalo

Zalo

zalo.me

Moco

Moco

mocospace.com

Natter

Natter

natter.top

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