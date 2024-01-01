TelebuJoin — это облачная онлайн-платформа для встреч, которая помогает вам общаться, обсуждать и строить отношения где угодно и в пути. Присоединение дает вам возможность проводить видеоконференции, проводить вебинары и транслировать мероприятия. Особенности видеоконференций. Нажмите, чтобы присоединиться. Организатору или участникам не требуется загрузка. Просто нажмите ссылку, чтобы присоединиться. Интерактивные вебинары Общайтесь с большой аудиторией с помощью вебинаров и взаимодействуйте с участниками. Совместное использование экрана. Совместно работайте над новыми идеями с помощью простых функций совместного использования экрана. Командный чат. Мгновенно общайтесь со своими командами. Включите обмен файлами и архивирование мобильных адаптивных участников во время разговора, находясь в пути. Расширенные возможности управления вызовами. Запись звонков, блокировка комнат, отключение звука участников, загрузка стенограмм чата и другие функции для вебинаров. Нажмите, чтобы присоединиться. Организатору или участникам загрузка не требуется. Просто нажмите ссылку, чтобы присоединиться. Совместное использование экрана. Совместно работайте над новыми идеями с помощью удобных функций совместного использования экрана. Командный чат. Мгновенно общайтесь со своими командами. Включите обмен файлами и архивирование мобильных адаптивных участников во время разговора, находясь в пути. Расширенные средства управления вызовами. Записывайте звонки, блокируйте комнаты, отключайте звук участников, загружайте стенограммы чата и многое другое. Поднятие руки Взаимодействуйте с участниками вебинара с помощью функции поднятия руки

Веб-сайт: join.telebu.com

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