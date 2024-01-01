Samesurf

Samesurf

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Веб-сайт: samesurf.com

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Samesurf — это запатентованная платформа для совместной работы в реальном времени, которая позволяет нескольким людям взаимодействовать с одними и теми же онлайн-опытами в реальном времени с любого устройства или браузера без установки или программирования. Широко известный как изобретатель современного совместного просмотра, Samesurf также позволяет участникам (1) мгновенно загружать и обмениваться документами и видео (2) разговаривать или общаться в видеочате через VOIP и телефонные линии (3) редактировать конфиденциальные поля ввода или другие элементы экрана ( 4) Делитесь офлайн-контентом (5) Получайте углубленную аналитику (6) Записывайте сеансы Samesurf поддерживает разнообразные варианты использования, включая продажи, поддержку, обучение, телемедицину и виртуальные встречи. Показать меньше Широко известный как изобретатель современного совместного просмотра, Samesurf также позволяет участникам (1) мгновенно загружать и обмениваться документами и видео (2) разговаривать или общаться в видеочате через VOIP и телефонные линии (3) редактировать конфиденциальные поля ввода или другой экран элементы (4) Делитесь офлайн-контентом (5) Получайте углубленную аналитику (6) Записывайте сеансы Samesurf поддерживает разнообразный набор вариантов использования, включая продажи, поддержку, обучение, телемедицину и виртуальные встречи.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: samesurf.com

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Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

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Sessions.us

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Microsoft Stream

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Prensa Libre

Prensa Libre

prensalibre.com

Dagens Nyheter

Dagens Nyheter

dn.se

Apizee

Apizee

apizee.com

LiveWebinar

LiveWebinar

livewebinar.com

Zight

Zight

zight.com

WeSign

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