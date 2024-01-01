Samesurf — это запатентованная платформа для совместной работы в реальном времени, которая позволяет нескольким людям взаимодействовать с одними и теми же онлайн-опытами в реальном времени с любого устройства или браузера без установки или программирования. Широко известный как изобретатель современного совместного просмотра, Samesurf также позволяет участникам (1) мгновенно загружать и обмениваться документами и видео (2) разговаривать или общаться в видеочате через VOIP и телефонные линии (3) редактировать конфиденциальные поля ввода или другие элементы экрана ( 4) Делитесь офлайн-контентом (5) Получайте углубленную аналитику (6) Записывайте сеансы Samesurf поддерживает разнообразные варианты использования, включая продажи, поддержку, обучение, телемедицину и виртуальные встречи. Показать меньше Широко известный как изобретатель современного совместного просмотра, Samesurf также позволяет участникам (1) мгновенно загружать и обмениваться документами и видео (2) разговаривать или общаться в видеочате через VOIP и телефонные линии (3) редактировать конфиденциальные поля ввода или другой экран элементы (4) Делитесь офлайн-контентом (5) Получайте углубленную аналитику (6) Записывайте сеансы Samesurf поддерживает разнообразный набор вариантов использования, включая продажи, поддержку, обучение, телемедицину и виртуальные встречи.

Веб-сайт: samesurf.com

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