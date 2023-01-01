Онлайн-запись экрана Легко записывайте свой экран, расшифровывайте, обобщайте видео и делайте заметки о своих встречах и рабочих процессах с помощью ИИ, чтобы поделиться ими со своей командой.

Веб-сайт: screenapp.io

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