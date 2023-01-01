WebCatalog
Leexi

Leexi

app.leexi.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Leexi в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Leexi — встречи ИИ. Платформа разговорного интеллекта. Расшифруйте, анализируйте и суммируйте свои звонки и видеоконференции. Превысьте свои квоты, ускорьте адаптацию и автоматизируйте последующие электронные письма. Сделайте каждое взаимодействие важным.

Веб-сайт: leexi.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Leexi, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Chorus.ai

Chorus.ai

hello.chorus.ai

Circleback

Circleback

app.circleback.ai

Klenty

Klenty

app.klenty.com

Notiv

Notiv

app.notiv.com

Simpleem

Simpleem

app.simpleem.com

Hexospark

Hexospark

hexospark.com

cogniflow

cogniflow

app.cogniflow.ai

Breakcold

Breakcold

app.breakcold.com

Parrot AI

Parrot AI

app.parrot.ai

Woodpecker

Woodpecker

app.woodpecker.co

BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

Aldea

Aldea

aldea.so

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности