Leexi — встречи ИИ. Платформа разговорного интеллекта. Расшифруйте, анализируйте и суммируйте свои звонки и видеоконференции. Превысьте свои квоты, ускорьте адаптацию и автоматизируйте последующие электронные письма. Сделайте каждое взаимодействие важным.

Веб-сайт: leexi.ai

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