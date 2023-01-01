Upnify CRM — это система продаж, разработанная профессиональными продавцами. С помощью автоматизированных инструментов и отчетов Upnify вы сможете ускорить скорость реагирования и улучшить шаблоны последующих действий, контролируя действия руководителей продаж, такие как: последующие действия, звонки, посещения. , видеоконференции, котировки, электронные письма, WhatsApp, SMS и т. д. Возьмите под контроль свой процесс продаж и продавайте больше с помощью Unify CRM.

Веб-сайт: upnify.com

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