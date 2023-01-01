Автоматизированная система напоминаний о встречах с индивидуальным расписанием. Отправляйте текстовые SMS-сообщения и напоминания по электронной почте, а также последующие действия, чтобы уменьшить количество неявок. Синхронизируйте свой любимый календарь.

Веб-сайт: rezque.com

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