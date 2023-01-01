timeOS (ранее Magical) — это первый календарь на базе GPT, который делает заметки о встречах и следит за ними от вашего имени.

Веб-сайт: timeos.co

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