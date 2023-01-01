Witful превращает ваш Календарь Google в систему организации заметок, делая заметки о встречах доступными для поиска и действиями — без особых усилий.

Веб-сайт: witful.com

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