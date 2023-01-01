Supernormal поможет вам создавать потрясающие заметки о встречах, не поднимая пальца. Сверхнормальный ИИ автоматически расшифровывает и записывает заметки о встречах для Google Meet. Экономьте пять-десять минут на каждой встрече. Мгновенный доступ к Google Drive, Notion, Quip, Slack, Hubspot, Salesforce и другим сервисам.

Веб-сайт: supernormal.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Supernormal, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.