Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Cloverpop — это универсальная платформа для анализа корпоративных решений, позволяющая лучше и быстрее принимать решения в вашей коммерческой организации. Принятие решений — самый ценный актив вашей компании. Наша система помогает командам принимать оптимальные решения, внедряя эффективные процессы принятия решений, улучшая сотрудничество и записывая решения, чтобы учиться на результатах и ​​добиваться превосходной производительности.

Веб-сайт: cloverpop.com

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