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Disroot Polls

Disroot Polls

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: disroot.org

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Онлайн-сервис для быстрого и удобного планирования встреч или принятия решений. Опросы Disroot проводятся на базе Framadate. Framadate — это онлайн-сервис для быстрого и простого планирования встречи или принятия решения. Создайте свой опрос, поделитесь им с друзьями или коллегами, чтобы они могли принять участие в процессе принятия решений и получить результаты!

Веб-сайт: disroot.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Disroot Polls, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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