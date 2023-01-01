Disroot Polls

Онлайн-сервис для быстрого и удобного планирования встреч или принятия решений. Опросы Disroot проводятся на базе Framadate. Framadate — это онлайн-сервис для быстрого и простого планирования встречи или принятия решения. Создайте свой опрос, поделитесь им с друзьями или коллегами, чтобы они могли принять участие в процессе принятия решений и получить результаты!

Веб-сайт: disroot.org

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