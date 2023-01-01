Disroot Search

Анонимная платформа с несколькими поисковыми системами. Disroot’s Search — это поисковая система, подобная Google, DuckDuckGo, Qwant, работающая на базе Searx. Что делает его уникальным среди других, так это то, что это метапоисковая система, агрегирующая результаты других поисковых систем, но не хранящая информацию о своих пользователях.

Веб-сайт: disroot.org

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