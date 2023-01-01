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Disroot Search

Disroot Search

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: disroot.org

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Анонимная платформа с несколькими поисковыми системами. Disroot’s Search — это поисковая система, подобная Google, DuckDuckGo, Qwant, работающая на базе Searx. Что делает его уникальным среди других, так это то, что это метапоисковая система, агрегирующая результаты других поисковых систем, но не хранящая информацию о своих пользователях.

Веб-сайт: disroot.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Disroot Search, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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