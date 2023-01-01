Google Alerts — это служба обнаружения и уведомления об изменении контента, предлагаемая поисковой компанией Google. Служба отправляет пользователю электронные письма, когда находит новые результаты (например, веб-страницы, газетные статьи, блоги или научные исследования), соответствующие поисковому запросу пользователя. В 2003 году компания Google запустила Google Alerts, ставшую результатом усилий Наги Катару. Его имя значится в трех патентах на Google Alerts. Google сообщил, что по состоянию на 2013 год система не функционировала должным образом: «у нас возникли некоторые проблемы с тем, что оповещения не настолько полны, как нам хотелось бы». Однако сервис по-прежнему работает и полностью доступен по всему миру. Google Alerts продолжали сталкиваться с критическими проблемами производительности и временной региональной недоступностью, но техническая поддержка Google успешно решает проблемы, о которых сообщают пользователи на своем официальном форуме. Индексирование — это термин, известный в сообществе SEO, когда Google отправляет своих ботов для сканирования сайта. и страница добавляется в их базу данных и появляется, когда пользователь вводит определенный набор ключевых слов. DigitalGov формулирует это так: «Если веб-сайт оптимизирован правильно, Google и другие поисковые системы будут просматривать и индексировать страницы и соответствующие им ключевые слова, позволяя правительственному веб-сайту занимать высокие позиции в поисковых системах, когда пользователь ищет соответствующую информацию. "

Веб-сайт: google.com

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