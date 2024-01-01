WordLift — это первый SEO-инструмент с искусственным интеллектом, который помогает компаниям говорить на том же языке, что и Google, переводя контент в формат, понятный поисковым системам: структурированные данные. WordLift использует искусственный интеллект и машинное обучение для анализа контента, определения наиболее важных тем и организации их в объекты. Каждая сущность описывает идею, концепцию, человека или место, о котором вы говорите на своем веб-сайте. Большинство инструментов SEO на странице сегодня позволяют создавать структурированные данные. WordLift может сделать еще больше. Он связывает словарные сущности и превращает информацию в связанные данные, создавая диаграмму знаний. Сеть знаний — это инфраструктура вашего контента, делающая его понятным для Google и поисковых систем. В результате ваш сайт будет лучше ранжироваться в поисковых системах, и в то же время пользователи будут проводить на нем больше времени. Таким образом, ваш веб-сайт будет занимать высокие позиции в результатах поиска и, предлагая релевантную информацию, побуждает пользователей проводить на вашем сайте больше времени. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ - Автоматизация структурированных данных - Создание пользовательской диаграммы знаний - Оптимизация изображений для SEO - Виджеты для рекомендаций по контенту - Семантические отчеты с помощью Google Looker Studio - Анализ объектов с надстройкой SEO для Google Sheets ™ - Специальное расширение для веб-сайта WooCommerce ГЛАВНАЯ ПРЕИМУЩЕСТВА - Помогите Google и поисковым системам лучше понять сайт и повысить его рейтинг в результатах поиска; -Контролировать то, как бренд отображается в результатах поиска («Расширенные фрагменты», «Люди также спрашивают» и т. д.); Улучшите контент-стратегию с помощью внутренних ссылок; -Предоставлять пользователям соответствующую информацию (то, что они ищут), делая их опыт оптимальным; -Повысить рейтинг кликов и органический трафик на сайт.

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Веб-сайт: wordlift.io

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