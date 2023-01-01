Bing Webmaster Tools

Инструменты Bing для веб-мастеров — это бесплатная служба, входящая в состав поисковой системы Microsoft Bing, которая позволяет веб-мастерам добавлять свои веб-сайты в индексный сканер Bing, отслеживать эффективность своего сайта в Bing и многое другое.

Веб-сайт: bing.com

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