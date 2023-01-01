Microsoft Advertising (ранее Bing Ads, Microsoft adCenter и MSN adCenter) — это служба, предоставляющая рекламу с оплатой за клик как на Bing, так и на Yahoo! поисковые системы. По состоянию на июнь 2015 года Bing Ads занимала 33% рынка США.

Веб-сайт: microsoft.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Microsoft Advertising, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.