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Microsoft Advertising

Microsoft Advertising

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Microsoft Advertising (ранее Bing Ads, Microsoft adCenter и MSN adCenter) — это служба, предоставляющая рекламу с оплатой за клик как на Bing, так и на Yahoo! поисковые системы. По состоянию на июнь 2015 года Bing Ads занимала 33% рынка США.

Веб-сайт: microsoft.com

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