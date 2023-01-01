WebCatalog
Yahoo Native

Yahoo Native

gemini.yahoo.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Yahoo Native в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Привлекайте трафик на свой веб-сайт, повышайте узнаваемость бренда, продвигайте свое приложение и увеличивайте онлайн-продажи. Yahoo! Native (ранее известная как Yahoo! Advertising, Yahoo! Search Marketing и Yahoo! Gemini) — это собственная служба интернет-рекламы с оплатой за клик, предоставляемая Yahoo. Yahoo начала предлагать эту услугу после приобретения Overture Services, Inc. Текущее предложение Yahoo Native было запущено в 2014 году под названием Yahoo! Близнецы. Он занимается рекламой как Yahoo, так и AOL, а также других средств массовой информации.

Веб-сайт: gemini.yahoo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Yahoo Native, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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