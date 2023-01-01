Привлекайте трафик на свой веб-сайт, повышайте узнаваемость бренда, продвигайте свое приложение и увеличивайте онлайн-продажи. Yahoo! Native (ранее известная как Yahoo! Advertising, Yahoo! Search Marketing и Yahoo! Gemini) — это собственная служба интернет-рекламы с оплатой за клик, предоставляемая Yahoo. Yahoo начала предлагать эту услугу после приобретения Overture Services, Inc. Текущее предложение Yahoo Native было запущено в 2014 году под названием Yahoo! Близнецы. Он занимается рекламой как Yahoo, так и AOL, а также других средств массовой информации.

Веб-сайт: gemini.yahoo.com

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