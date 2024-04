Yahoo Calendar is a Web-based calendar service from Yahoo!. It can read calendar feeds and events syndicated from sites that make use of the published Yahoo calendar programming interfaces.

Веб-сайт: calendar.yahoo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Yahoo Calendar, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.