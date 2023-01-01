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Google Calendar

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Календарь Google — это служба календаря для управления временем и планирования, разработанная Google. Он стал доступен в бета-версии 13 апреля 2006 г. и в общей версии в июле 2009 г. в Интернете и в виде мобильных приложений для платформ Android и iOS. Календарь Google позволяет пользователям создавать и редактировать события. Напоминания можно включить для событий с возможностью выбора типа и времени. Также можно добавлять места проведения мероприятий и приглашать на мероприятия других пользователей. Пользователи могут включать или отключать видимость специальных календарей, в том числе «Дни рождения», где приложение получает даты рождения из контактов Google и ежегодно отображает поздравительные открытки, и «Праздники» — календарь для конкретной страны, в котором отображаются даты особых событий. Со временем Google добавил функции, использующие машинное обучение, в том числе «События из Gmail», когда информация о событиях из сообщений Gmail пользователя автоматически добавляется в Календарь Google; «Напоминания», где пользователи добавляют задачи, которые могут автоматически обновляться новой информацией; «Умные предложения», когда приложение рекомендует названия, контакты и места при создании событий; и «Цели», где пользователи вводят информацию об определенной личной цели, и приложение автоматически планирует активность в оптимальное время. Мобильные приложения Календаря Google получили неоднозначные отзывы. В обзорах приложений для Android и iOS за 2015 год дизайн как хвалился, так и критиковался. В то время как некоторые критики хвалили дизайн за то, что он «более чистый», «смелый» и использует «красочную графику», другие рецензенты утверждали, что графика занимает слишком много места. Функция «Умные предложения» также понравилась и не понравилась: с разной степенью успеха приложение действительно предлагало соответствующую информацию при создании мероприятия. Однако интеграция между Календарем Google и Gmail получила высокую оценку, а критики написали, что «все необходимые детали присутствуют».

Веб-сайт: workspace.google.com

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