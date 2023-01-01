Альтернативы - Google Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

Вы можете создавать календари для всех сфер своей жизни и управлять ими с помощью «Календаря» на iCloud.com. Внесенные вами изменения автоматически отображаются на сайте iCloud.com и везде, где вы настроили iCloud для Календаря, включая приложение «Календарь» на iPhone, iPad, iPod touch или Mac или ...