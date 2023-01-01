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Confluence

Confluence

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Веб-сайт: atlassian.com

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Confluence — это популярная корпоративная веб-вики (программное обеспечение для совместной работы), разработанная австралийской компанией-разработчиком программного обеспечения Atlassian. Atlassian написал Confluence на языке программирования Java и впервые опубликовал его в 2004 году. Confluence Standalone поставляется со встроенным веб-сервером Tomcat и базой данных hsql, а также поддерживает другие базы данных. Компания продает Confluence как корпоративное программное обеспечение, лицензируемое как локальное. программное обеспечение или программное обеспечение как услуга, работающее на AWS.

Веб-сайт: atlassian.com

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