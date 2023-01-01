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SmartTask

SmartTask

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: smarttask.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SmartTask в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

SmartTask — лучший онлайн-инструмент для совместной работы, позволяющий управлять прогрессом вашей команды. Простой, но достаточно мощный для выполнения всех бизнес-операций. Отслеживайте задачи, проекты, взаимодействие с клиентами и оставайтесь на связи с прогрессом команды

Веб-сайт: smarttask.io

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