WebCatalog

SeekStorm

SeekStorm

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: seekstorm.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

SeekStorm is a Search as a Service. Our search API offers web-scale, real-time, full text, instant search for your data and documents. SeekStorm is a Crawler as a Service. A high-performance, focused crawler turns any website into JSON docs with structured data 20x speed and 200x payload compared to Lucene 30x more queries & docs per $ spent than other SaaS

Категории:

Productivity
Программное обеспечение корпоративного поиска

Веб-сайт: seekstorm.com

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