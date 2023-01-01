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Coggle

Coggle

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: coggle.it

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Coggle — бесплатное веб-приложение для составления интеллект-карт. Coggle создает иерархически структурированные документы, подобные ветвящемуся дереву. Это контрастирует с другими редакторами для совместной работы, такими как Google Docs, которые предоставляют либо линейный (текстовый документ), либо табличный (электронная таблица) формат документа. Его авторы обещают, что он будет «бесплатным навсегда».

Веб-сайт: coggle.it

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Coggle, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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