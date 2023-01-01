Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Coggle — бесплатное веб-приложение для составления интеллект-карт. Coggle создает иерархически структурированные документы, подобные ветвящемуся дереву. Это контрастирует с другими редакторами для совместной работы, такими как Google Docs, которые предоставляют либо линейный (текстовый документ), либо табличный (электронная таблица) формат документа. Его авторы обещают, что он будет «бесплатным навсегда».

Веб-сайт: coggle.it

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