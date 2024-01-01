Мы — Yoast, и наша миссия — SEO для всех! Итак, как нам этого добиться? Во-первых, у нас есть программное обеспечение Yoast SEO, которое активно на более чем 13 миллионах веб-сайтов. Наша цель проста: мы помогаем владельцам сайтов получать больше трафика из поисковых систем. Например, мы помогаем нашим пользователям сделать их контент приятным и удобным для чтения для аудитории. Но самое главное, мы заботимся о том, чтобы поисковые системы могли найти и понять их страницы! Потому что это поможет повысить рейтинг в Google! Yoast SEO также в фоновом режиме заботится о многих технических аспектах SEO. Таким образом, вам не нужно писать какой-либо код, чтобы использовать наше программное обеспечение!

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