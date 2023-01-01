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Skyscanner

Skyscanner

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Веб-сайт: skyscanner.com

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Skyscanner — это метапоисковик и туристическое агентство, расположенное в Эдинбурге, Шотландия, принадлежащее Trip.com Group, крупнейшему онлайн-туристическому агентству в Китае. Сайт доступен более чем на 30 языках, и его используют 100 миллионов человек в месяц. Компания позволяет людям исследовать и бронировать варианты путешествий, включая авиабилеты, отели и аренду автомобилей. По сравнению с другими метапоисковиками для путешествий, среди пользователей сайта большая доля миллениалов.

Веб-сайт: skyscanner.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Skyscanner, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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