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Agoda

Agoda

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Веб-сайт: agoda.com

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Agoda.com — это онлайн-туристическое агентство и метапоисковик отелей, жилья для отдыха, авиабилетов и трансфера из аэропорта. Она была основана в 2003 году, а затем приобретена Booking Holdings, став дочерней компанией компании. Около половины заказов Agoda осуществляется через мобильные приложения. Agoda также предлагает приложения для iOS и Android для владельцев отелей и недвижимости.

Веб-сайт: agoda.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Agoda, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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