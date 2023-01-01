Agoda.com — это онлайн-туристическое агентство и метапоисковик отелей, жилья для отдыха, авиабилетов и трансфера из аэропорта. Она была основана в 2003 году, а затем приобретена Booking Holdings, став дочерней компанией компании. Около половины заказов Agoda осуществляется через мобильные приложения. Agoda также предлагает приложения для iOS и Android для владельцев отелей и недвижимости.

Веб-сайт: agoda.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Agoda, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.