WebCatalog
Yatra

Yatra

yatra.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Бронирование авиабилетов, дешевые авиабилеты внутренних и международных авиалиний на Yatra.com в Индии. Получите лучшие предложения на отели, отдых, поезда и авиабилеты. Yatra.com — индийское онлайн-туристическое агентство и поисковая система для путешествий. Он базируется в Дели, НКР. Его основали Дхрув Шринги, Маниш Амин и Сабина Чопра в августе 2006 года.

Веб-сайт: yatra.com

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