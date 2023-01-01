Инструмент управления проектами. Доска проектов Disroot — это инструмент управления проектами на базе Taiga, работающий с учетом гибкой методологии. Это создает четкий и визуальный обзор текущего состояния вашего проекта для всех участников. Это упрощает планирование и позволяет вам и вашей команде сосредоточиться на задачах. Просто создайте проект, пригласите участников группы, создайте задачи и поместите их на доску. Решайте, кто возьмет на себя ответственность за задачи, следите за прогрессом, комментируйте, принимайте решения и наблюдайте за процветанием вашего проекта.

Веб-сайт: disroot.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Disroot Project Board, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.