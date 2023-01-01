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Disroot Project Board

Disroot Project Board

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: disroot.org

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Инструмент управления проектами. Доска проектов Disroot — это инструмент управления проектами на базе Taiga, работающий с учетом гибкой методологии. Это создает четкий и визуальный обзор текущего состояния вашего проекта для всех участников. Это упрощает планирование и позволяет вам и вашей команде сосредоточиться на задачах. Просто создайте проект, пригласите участников группы, создайте задачи и поместите их на доску. Решайте, кто возьмет на себя ответственность за задачи, следите за прогрессом, комментируйте, принимайте решения и наблюдайте за процветанием вашего проекта.

Веб-сайт: disroot.org

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