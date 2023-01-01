Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, храните базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие процессы, соответствующие вашим бизнес-процессам. Никогда больше не заставляйте свой процесс соответствовать ограничениям инструмента. В отличие от других инструментов управления проектами, YouTrack можно настроить под свои нужды!

Веб-сайт: jetbrains.com

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