WebCatalog
YouTrack

YouTrack

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: jetbrains.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для YouTrack в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, храните базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие процессы, соответствующие вашим бизнес-процессам. Никогда больше не заставляйте свой процесс соответствовать ограничениям инструмента. В отличие от других инструментов управления проектами, YouTrack можно настроить под свои нужды!

Веб-сайт: jetbrains.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением YouTrack, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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