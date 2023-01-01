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Coretal

Coretal

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Веб-сайт: coretal.co

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Помогая вам сэкономить время, деньги и избавиться от разочарований с помощью Coretal. Оптимизируйте свои процессы с помощью основной платформы управления бизнесом. Coretal — coretal.co — это инновационная универсальная платформа для ведения вашего бизнеса; включая управление проектами, выставление счетов, предложения, CRM, поддержку и продажу билетов, календарь, планирование и многое другое. Мы создаем платформу, отвечающую основным потребностям вашего бизнеса. Экономия вашего времени, денег и стресса. Всегда имейте представление о своем бизнесе с помощью нашей информационной панели и виджетов. Доски - Гибкие. Настраиваемый. Мощный. Создавайте, настраивайте и управляйте досками по-своему. Доски задач, доски проектов, доски для отслеживания процессов. Советы по управлению персоналом. Доски для любого решения или проблемы. Свяжите доски с проектами. Иметь независимые советы. На самом деле выбор за вами. Проекты. Следите за проектами в одном месте с краткими описаниями, задачами, сроками, отслеживанием времени, разговорами, решениями, счетами, предложениями и контрактами вместе. Счета-фактуры. Отправляйте, отслеживайте и получайте оплату с помощью нашей функции счетов. Люди. Сохраняйте контакты и отслеживайте свое взаимодействие и общение с ними.

Веб-сайт: coretal.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Coretal, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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