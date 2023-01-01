Ярлык (ранее Clubhouse) — работайте над программированием, а не над инструментом. Управление проектами никогда не было проще. Мы вносим поток в рабочий процесс вашей команды разработчиков программного обеспечения. Планируйте, сотрудничайте, создавайте и измеряйте успех с помощью Shortcut. 500 тысяч разработчиков используют Shortcut для управления программными проектами. Бесплатно навсегда для небольших команд. Быстрый, легкий и мощный подход к планированию проектов и созданию продуктов.

Веб-сайт: shortcut.com

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