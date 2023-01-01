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ProjectManager

ProjectManager

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: projectmanager.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Отмеченное наградами программное обеспечение для управления проектами, предназначенное для команд, которые могут планировать, отслеживать и сотрудничать в Интернете. Начните управлять проектами сегодня с помощью бесплатной 30-дневной пробной версии.

Веб-сайт: projectmanager.com

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