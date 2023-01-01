Управляйте проектами, сотрудничайте и улучшайте производительность своей команды. Задачи, разговоры, документы и учет времени — все в одном месте. Social Shared очень прост в использовании и позволяет оптимизировать планирование и рабочую нагрузку, избегать непродуктивных встреч, систематизировать документы и улучшить общение с клиентами и поставщиками. Вы также получите доступ к самому полному инструменту для управления временем проекта и будете точно знать, сколько времени необходимо для планирования задач и проектов.

Веб-сайт: socialshared.com

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