WebCatalog
Social Shared

Social Shared

corporate.socialshared.net

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Social Shared в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Управляйте проектами, сотрудничайте и улучшайте производительность своей команды. Задачи, разговоры, документы и учет времени — все в одном месте. Social Shared очень прост в использовании и позволяет оптимизировать планирование и рабочую нагрузку, избегать непродуктивных встреч, систематизировать документы и улучшить общение с клиентами и поставщиками. Вы также получите доступ к самому полному инструменту для управления временем проекта и будете точно знать, сколько времени необходимо для планирования задач и проектов.

Веб-сайт: socialshared.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Social Shared, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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