sharesuite

Планируйте, контролируйте и контролируйте проекты. У вас есть возможность создать диаграмму Ганта, на которой вы сможете визуализировать план структуры вашего проекта. Он отображает задачи, процессы, зависимости, этапы и многое другое. Степень завершенности вашего проекта будет автоматически рассчитываться по прогрессу каждой задачи. Таким образом, вы можете определить свои бюджеты индивидуально для определенного времени и разных категорий затрат. Держите обзор успеха проекта в любое время.

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