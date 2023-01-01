WebCatalog
sharesuite

sharesuite

onsharesuite.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для sharesuite в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Планируйте, контролируйте и контролируйте проекты. У вас есть возможность создать диаграмму Ганта, на которой вы сможете визуализировать план структуры вашего проекта. Он отображает задачи, процессы, зависимости, этапы и многое другое. Степень завершенности вашего проекта будет автоматически рассчитываться по прогрессу каждой задачи. Таким образом, вы можете определить свои бюджеты индивидуально для определенного времени и разных категорий затрат. Держите обзор успеха проекта в любое время.

Веб-сайт: sharesuite.com

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