Создавайте диаграммы Ганта одним щелчком мыши. Выберите один или даже несколько проектов одновременно, а Ganttify сделает все остальное. Обновляйте сроки, этапы и временные блоки прямо на графике.

Веб-сайт: gantt-chart.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ganttify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.