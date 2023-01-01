WebCatalog
Microsoft Project

Microsoft Project

project.microsoft.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Microsoft Project в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Разрабатывайте планы проектов, назначайте задачи, отслеживайте ход выполнения и управляйте бюджетами.

Веб-сайт: microsoft.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Microsoft Project, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Smartsheet

Smartsheet

app.smartsheet.com

RationalPlan

RationalPlan

projectplanning.cloud

Traxit

Traxit

app.traxit.io

Teamline

Teamline

my.teamline.app

Disroot Project Board

Disroot Project Board

board.disroot.org

Goalscape

Goalscape

goalscape.com

IC Project

IC Project

login.icproject.com

Instagantt

Instagantt

instagantt.com

Trickle

Trickle

app.trickle.so

Exact

Exact

exact.com

Microsoft Planner

Microsoft Planner

tasks.office.com

SmartTask

SmartTask

smarttask.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности